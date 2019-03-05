三重立委補選》鄭世維再邀連勝文助陣拉票

2019-03-05 11:28

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選，國民黨候選人鄭世維今早邀請到中央委員連勝文到三重龍門市場拜票、發包子，面對昨天媒體民調顯示其支持率略勝民進黨候選人余天，鄭世維表示，「民調都參考啦！距離16日投票還剩10幾天，希望選情能像連勝文的身高一樣，越走越高。」

隨著立委補選選情逐漸白熱化，鄭世維今再請到連勝文一同來掃街拜票。他表示，「黨內的縣市長、立委、包括像勝文這樣的政治明星、有媒體效應的，都希望來跟世維協助，透過媒體的報導，讓支持的藍軍朋友一起來改變三重。」

連勝文指出，「我們希望像世維兄這樣新世代、青壯世代的這群優秀人才能夠來為更多人民服務、為國家服務，那我們這些更資深的前輩能夠用更高層級的方式，不管是擔任國會領秀，或是未來入閣這樣的方式，也共同在政界裡為人民打拼。」

談到明天政見發表，鄭世維也說道，「過去我有擔任過1屆議員、3年4個月果菜公司的副總，還有3年多在政論節目上的表現 ，我相信要能提出過去我為地方做什麼、未來對地方能夠提出什麼樣的願景、人民需要的是什麼，不是只有喊口號，而是實際上能夠點出問題、能夠凸顯問題，進而解決問題。」

此外，被問到選前之夜是否在積極聯繫高雄市長韓國瑜二度站台，鄭也表示，「我們希望韓市長在選前之夜的時候也能夠再來三重，如果15號他能夠再來，那我相信不只對我的選情、也能夠催促16號的投票率。」

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