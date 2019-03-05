婦聯會將辦三八婦女節活動 雷倩謁陵收奉化泥土「好感動」

2019-03-05 11:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為慶祝3月8日國際婦女節，已被黨產會認定為國民黨附隨組織的婦聯會，將在當天於美齡樓舉行大會。據透露，雷倩擔任婦聯會主委後，已舉行一連串「崇蔣」活動，去年10月底率員赴慈湖蔣公陵寢謁陵，眼眶泛紅收下來自浙江奉化的泥土。

知情人士指出，雷倩接掌婦聯會後，過去辜嚴倬雲時代盛行的封建謁陵，及蔣夫人追思禮拜全數都保留下來，去年婦聯會以蔣方智怡家屬名義，向官方申請10月底至封園中的慈湖謁陵。

據悉，去年婦聯會謁陵時，突然冒出一個宣稱來自中國浙江奉化男子，裝了一盒說是來自「奉化」的泥土，要雷倩轉交給蔣介石家屬。

該名操著外省口音人士向雷倩表示，聽說蔣公棺木被潑漆很難過，所以送來這盒泥土，代表故鄉的人支持蔣介石。

這個插曲發生時，蔣方智怡人正在陵寢處，雷倩眼眶泛紅地接下紙盒，抽噎表示一定會交給蔣家的人，還對著婦聯會員工說「她好感動」。

據調查，蔣方智怡事後未曾對外發表任何關於收到奉化泥土的言論，而她每週有空都會去婦聯會參加祈禱會，聽牧師講道和禱告。

近日，針對政大蔣介石騎馬銅像被台大學生鋸斷馬腳事件，雷倩則在臉書發文提及，「作為台大人，我為這位台大學弟的行為感到遺憾，更同意台大欠政大一個道歉。希望管校長能慎重考慮。」

二二八事件72週年當天，台大果真正式發表3點聲明回應，第一，在民主法治社會，以暴力破壞方式表達意見，激化社會對立，校方不表認同；其次，學校肩負教育責任，將視該案發展，依校內規範處理與輔導；最後呼籲以恕道精神，彌平傷痛，以理性態度，面對歷史。

知情人士表示，從婦聯會去慈湖謁陵，平白冒出一個人拿泥土說是支持蔣介石，到雷倩發文要台大校長管中閔譴責學生，看得出來雷倩幾乎以「蔣家代言人」自居。

此外，今年3月8日婦女節，雷倩將以婦聯會主委身分主持大會，與婦聯會最資深常委陳秦舜英連袂見證「歷史與傳承」，是日活動邀請駐華使節團團長、尼加拉瓜達比亞大使致詞。

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