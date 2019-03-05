中市府參事柯呈枋請假參選彰縣立委 民進黨團要求備詢遭拒

2019-03-05 11:06

〔記者張菁雅／台中報導〕彰化縣立委補選候選人柯呈枋獲聘為台中市政府參事，到職後隨即請假投入選舉，台中市議會6日起將召開臨時會，民進黨團今日要求柯呈枋列席臨時會備詢，向市民交待。

民進黨團總召李天生指出，柯呈枋於今年1月10日獲得國民黨徵召參加彰化縣立委補選，1月21日卻出任台中市政府簡任12職等參事，月薪約10萬元，但他報到當天下午隨即休假至2月27日，返回彰化投入選戰。

李天生表示，依「公務人員行政中立法」規定，柯呈枋應自3月5 日公告侯選人名單當天起至3月16日止請事假或休假，也就是說，柯在請休假23天後，3月5日起還將要繼續請假。

李天生強調，柯呈枋有權利請假參選，不過，連續請假、領取台中市民納稅錢卻投入彰化縣選舉，還強調是「辭官參選」，違反誠信原則；另外，他明知要參選，還先佔據高階文官職缺，如果當選馬上走人，落選則返回繼續坐領高薪。

民進黨團也質疑，台中市長盧秀燕指稱財政拮据，不斷緊縮各項社福支出，卻放任柯呈枋坐領高薪，涉嫌利用市府公器及公帑介入彰化縣選舉，因此黨團要求柯列席市議會臨時會，誠實面對台中市民，澄清外界的質疑。

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，新市府團隊是去年12月25日上任當天向勞動部行文，商調時任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋到市府擔任參事；而勞動部在今年1月2日回函同意，市府1月3日發出派令並生效。柯呈枋之後獲國民黨提名參選，由於憲法保障人民參政權，公務人員只要符合選罷法規定，當然可以登記為公職候選人，柯呈枋行使公民權益，請假亦符合規定，市府尊重其為民服務的決心。

至於擔任幕僚職的參事是否須至議會備詢，市府表示，依據內政部函釋「地方制度法」第48、49條規定，因參事不屬於機關首長或單位主管，並無列席報告、備詢及說明之法定義務，除非兼任重要職務。而柯呈枋並未兼任市府其他重要職務，因此無須列席備詢，他也一切依規請假。

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