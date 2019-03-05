屏東不當「靠爸族」辦台灣燈會 網友：王惠美難道害怕...

2019-03-05 11:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣燈會話題不斷，有網友在臉書上說，屏東燈會5億元預算中，有3億元來自屏東縣府向民間募款，中央也才補助5000萬元，官民資源合作促成這樁美事，不過，也有網友發現，其實台灣燈會活動費用靠民間贊助、募款金額破億很平常，2012年鹿港台灣燈會，彰化縣府就募了1億多元，也是「億來億去」。

這2天臉書平台討論的焦點集中在台灣燈會，有網友說，「台灣燈會都是要靠募款的啦！」屏東燈會5億元預算，中央補助5000萬元、縣府編列1.5億元、募款3億元，官民合作辦大活動是常態，燈會靠企業贊助更是普遍。

由於彰化縣以財政困難為由，放棄明年台灣燈會主辦權，彰化人網友臉書回應說，2012年鹿港台灣燈會，民間募款也募了1億多元，屏東今年可以募到3億元，表示屏東縣府有骨氣、有決心、更賣力，不當「靠爸族」拿出自己的真實力。

也有網友揶揄說，2020台灣燈會活動預算7億元，中央原本規劃補助彰化縣3000萬元到5000萬元，其他要縣府自己想辦法，縣府只想到要自籌那麼多預算就「頭昏」了，屏東縣的人口和工廠家數，遠遠不及彰化縣，屏東都能募到3億元了，彰化在卓伯源時代也募過1億元，王惠美難道會不如卓伯源，害怕募不到錢而不敢辦燈會？

網友要彰化縣府看看屏東、想想自己，推掉台灣燈會「後患無窮」啊！還會一路被罵到明年台中台灣燈會登場。

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