稱柯P持續消耗過往「政治存款」 人渣文本批：缺核心意識

2019-03-05 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲日前再度騎乘自行車挑戰「一日雙城」，不過因為中途省略掉新竹到嘉義的路程去參加228活動，被外界酸說是「偷呷步」，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航日前接受電台訪問時指出，柯文哲近日丟出的議題都是亂的，現在他已經走到瓶頸，持續地在消耗過往的「政治存款」。

周偉航分析，柯文哲團隊內可能有兩股勢力，一邊想經營藍營，另一個想經營綠營，「一日雙城」是柯文哲想用白色力量搶攻藍色選票，然而一改過往「反去蔣化」態度，柯在參加228紀念活動時呼籲轉型正義，則是要爭取綠色選民。

周偉航認為，柯文哲這次的「一日雙城」不管在傳統媒體或是新媒體上都沒有獲得好的回饋，若是柯要選2020可以有這樣的「騎法」，但他現在還沒確定要選，沒理由這樣騎，所以才用2016年「一日雙塔」的前例來合理化這次行程，但最後沒收到實質效果。周偉航推測，柯文哲很看重「實質效果」，所以以後可能就不會這麼做了。

周偉航指出，以柯文哲臉書粉專按讚人數超過200萬來看，這次騎車直播觀看人數不多，所以這樣的操作有點多餘，而且這次行程感覺是兩相權衡下取得的共識，騎一下回台北參加活動，再回來繼續騎，整體上太政治性，也讓柯文哲想藉騎腳踏車傳達的運動精神、意志力都消耗掉了。

最後周偉航強調，柯文哲目前「缺乏核心意識、預測力不佳、檢討能力須加強」，並且在持續地消耗大家對他的信念，消耗過去累積的「政治存款」。

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