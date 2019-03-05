跳傘意外後恢復良好 特戰上兵秦良丰要出院了！

2019-03-05 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍特戰指揮部上兵秦良丰在去年5月17日因跳傘事故受傷，經過半年多下來的治療與復健，秦良丰恢復狀況良好，父親秦天人昨晚於臉書貼文表示，秦良丰將從三總出院回到家鄕高雄復健，秦天人強調：「我知道未來的復健路很漫長，但起碼是一個好的象徵。」

秦天人回憶起這段過程，表示曾有記者問他兒子發生意外後，這些日子以來的心情是什麼，秦天人說：「說真的，我的心情只有『感恩』兩個字，有人說良丰是個奇蹟！但我要感謝老天爺把良丰又送回來給我。」秦天人感謝臺中童綜合醫院把兒子給救了回來，同時也感謝三軍總醫院蔡建松院長和陳元皓主任所率領的醫療團隊，讓秦良丰一關一關的突破。

另外，秦天人感謝總統蔡英文、國防部嚴德發部長、軍醫局陳建同局長、航特部及特指部的特戰弟兄們在一路上的陪伴，讓他看到了什麼是「特戰弟兄的情誼」。最後秦天人也說：「感謝一直在關心我們的朋友們，不管是在臉書上的，不管認不認識或是在路上的陌生人，大家對我們的加油，都是讓我們走下去的動力，真的很謝謝大家的關心。」

當時負責搶救秦良丰的童綜合醫院副院長吳肇鑫也在臉書上分享這個好消息，吳肇鑫提到，當時秦良丰在眾目睽睽下從空中摔下來，他的人生從絕望的谷底，步履蹣跚地「走」到今天。聽聞秦良丰的出院消息，吳肇鑫則是興奮地說：「我也認識良丰9個月了，不得不說即使我在急診室工作這麼久，我真的超級喜歡他的笑容。因為這個笑容洋溢著感恩、堅強、自信、希望，接下來我們開始期待今年5月，良丰計劃再『走回來』台中，他的人生應該可以再重新的『起步』，我們大家一起來幫他加油！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/