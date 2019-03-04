力推「中立國」避當棋子 呂秀蓮：讓台灣就當台灣

2019-03-04 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮接受外媒專訪並談及台、美、中、日關係，她認為台灣應努力朝向成為「中立國」努力，如此便可化解美國、中國彼此角力的問題，同時排除其他可能影響台灣未來發展的不確定因素，「讓台灣就當台灣」。

《美國之音》「海峽論壇」專訪呂秀蓮，她表示，目前台灣的不確定因素，除了川普能不能連任總統大位之外，還有持續開打貿易戰的美中關係，「如果美中關係改善之後，是不是台灣就不重要了？如果中國為了台灣的問題，可以討好美國的時候，川普是不是會放棄台灣？」

呂秀蓮提到，台灣無疑是個民主現代國家，但卻在國際上無法擁有自主權，因此應努力成為中立國，「任何一個國家，你做好事我們都願意幫忙，不要強迫我們作不要做的事情」，要讓中國方面了解這點，如此一來美國也毋須為可能發生的台海戰役做出犧牲。

呂秀蓮認為，台灣角色相當重要，美國與日本不樂見台灣被中國據為己有，中國也不想要美、日以台灣作為戰爭據點，上上策「就是讓台灣就當台灣（Let Taiwan Be Taiwan）」，唯有讓台灣成為中立國，才能避免上述不佳狀況發生。

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