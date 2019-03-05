和蘇貞昌差很大！ 網製「韓導70天」勝中華文明7千年

2019-03-05 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌3日在臉書公布最新政績影片，細數從1月15日上任滿50天，「衝衝衝內閣」完成如批准太空計畫、加速提出同婚專法、對抗中國非洲豬瘟等政績。就有網友稱讚蘇揆是「接地氣」團隊，但也感嘆同樣是禿子的高雄市長韓國瑜上任後，政見不斷跳票被打臉，因此製作「韓導的70天」來諷刺韓國瑜，其他網友則大讚有創意！

臉書粉專《奉命刑事》4日貼出一段影片，影片一開頭就先大家「70天可以幹嘛？」並模仿「蘇內閣政績50天」影片，舉出韓國瑜上任市長70天以來發生的事情，「可以讓韓國瑜承認高雄迪士尼只是童話」、「可以拍低質感MV吸引一票大媽」、「可以用告別式愛河燈會令人驚訝」、「可以讓韓國瑜到峇里島練龜息大法」、「可以讓韓國瑜喝醉直播後放兩天假」、「可以唬爛魔力紅來高雄是看中韓導魅力佳」、「可以出國用舊通路簽農產備忘錄回國再放兩天假」。

《奉命刑事》對此酸溜溜地說，「北部那禿頭院長秀50天政績，身為韓粉也要盡一份心力!韓導的70天!」仔細看這段34秒的影片還能發現，裡面旁白句句有「押韻」。

影片曝光後引起網友熱議，紛紛留言「好詳細的回顧、「可以不要那麼專業好嗎？」、「韓國瑜走進去，習近平退下來，中國人發大財」、「他應該去北京當市長，然後進中南海的領導班子，在高雄太埋沒這人才了！」、「含導畢竟是演戲的料！怎知統媒、26網軍捧上了天。整天洗腦造神捧LP的不斷報導！加上好騙的台灣人」。

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