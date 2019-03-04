國民黨催繳4年黨費！他抱怨：有為我服務什麼？

2019-03-04 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕1位金門縣民日前收到中國國民黨寄發的黨費催繳通知書，告知為保障黨員權益，要他一口氣補繳前3年與今年的黨費，該民眾1家8口均收到通知書，合計需繳6400元，令他直呼「黨~真的有為我服務什麼？」

民眾將中國國民黨黨費催繳通知書拍照後，上傳至臉書社團「靠北金門」，國民黨在信中先感謝民眾的熱愛與支持，隨後寫道「您尚有107、106、105年黨費未繳，為避免影響黨權，可選擇與108年黨費一同繳納，敬請如期繳納，共同挹注黨務活動經費，攜手同心為黨打拼（拚）。」

PO文民眾質疑，「選舉到了，在這時間催繳黨費？是經費不夠嗎？」，也不禁想問「黨~真的有為我服務什麼？」，他提到自己小時候與家人被國民黨政府強迫入黨經歷；也有當地網友在留言區寫道，「我已經繳五十年左右了」、「我不繳了」。

其他金門網友追查黨費用途，發現在「中國國民黨黨員繳納黨費辦法」中明訂「黨員生日祝賀」、「年老資深黨員年節慰問」等支出，認為相當不合理，許多人也抱怨繳黨費完全沒有福利，更有網友提到「還要叫你忠黨，你投的下去嗎」、「怪不得，不受歡迎」。

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