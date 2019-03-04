辦民調損人失敗 藍議員被笑：同溫層帶風向也能失敗

2019-03-04 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市議員王鴻薇今（4日）針對「柯P在臉書發國外機場席地而坐照片」一事，在臉書粉專發起投票，詢問網友對此感覺「刷好感失敗」還是「親民接地氣」，開放投票11小時後，竟是「親民接地氣」高票領先，引來網友冷嘲熱諷，「妳建立票選在自己板的同溫層下，如果票選結果不如妳預期，那還真是丟臉」、「做這種無意義的投票不如好好做你的議員」。

王鴻薇臉書以「柯文哲於國外機場席地而坐，並發在臉書貼文，你覺得？」為題，調查網友意見，認為這個舉動「刷好感失敗」還是「親民接地氣」。該投票將於明日（5日）上午10點前後結束投票，但在發布調查11小時後，「親民接地氣」竟得到80％的支持，大大勝過「刷好感失敗」，慘遭網友大酸。

臉書網友們留言表示，「投票結果即將徹底的大逆轉，您現在有時間可以思考一下怎麼幫自己找台階下」、「要我介紹專業按讚賣家讓妳扳回一城嗎」、「議員要關注的是市政團隊有沒有新的想法跟建設參考，不是看到照片在那邊關鍵時刻，那是寶傑的工作，不是你這領公帑的議員應該做的」、「搞一些與民眾福址無關的投票，真是ㄨㄨㄨ」、「幽靈公車王議員，顯然您的風向是帶失敗了。」、「只會檢討這個，不會關心市政，可悲。」

也有人認為，「竟然還有人認為（柯）是親民接地氣的。無言」、「1個老男人裝嫩裝萌真假掰」、「機場周邊明明有座位可坐，坐在機場地上是討可愛嗎？真是沒有形象可言」、「小丑當政，國之不幸，人民苦難，有此市長，市政如何進步呢」。

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