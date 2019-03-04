二二八受難者遺腹女出書 為受難家庭留下真實歷史

2019-03-04 21:10

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫北美校友、醫師郭勝華，也是228受難者、宜蘭醫院院長郭章垣的遺腹女，她將父親與母親郭林汾的生命故事編著成書，今在「宜蘭二二八：遺孀郭林汾的三國人生」新書發表會表示，出書不僅撫慰她的創傷，也希望母親的故事為台灣留下真實的女性歷史。

新書發表會由高醫大校友會舉辦，並邀高醫校友陳永興醫師、高醫大前校長劉景寬、南社前社長張復聚、高醫大校友總會理事長藍傳盛等人出席座談。

郭勝華的父親郭章垣醫師，日本東京慶應義塾大學醫科畢業，1947年3月，時值228事件動亂期間，時任省立宜蘭醫院院長的郭章垣，在住處被強行侵入的士兵蒙眼綁架，隔天被發現死於頭城媽祖廟前，在無審、無判的情況下被謀殺，並挖坑埋屍，是為「宜蘭頭城媽祖廟二坑七屍案」。

郭勝華說，她是母親獨力撫養長大，在母親刻意保護下，只知道父親死於228，但詳情一無所知，直到她高醫畢業、結婚後到美國定居，想接母親赴美，需要父親的死亡證明書，才回頭追溯父親的死因，並發現228真相。

郭勝華說，她曾許願總有一天要向蔣家討回父親的死亡證書，曾寫信給時任總統的蔣經國，也向美國雷根總統告洋狀，經歷多任總統，但至今仍沒辦法拿到記載父親死因的死亡證明書。

郭勝華說，父親遭殺害後，被草草埋在宜蘭公墓，10年後，母親帶她去祭拜，父親慶應大學的皮帶扣就是從哪裡出土，多年來她每天都帶在身上當作紀念。

郭勝華說，她母親經歷日本人、台灣人，最後成為美國人，「母親的三國誌」是她幫母親出的題目，母親以從小到大最熟悉的台語文書寫，寫出其生命的故事，也為228被害家庭留下一段真實的歷史。

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