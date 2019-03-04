統促黨叫囂要踢館 館長嗆「先跟習近平直播再找我」

2019-03-04 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前開直播，酸統一促黨總裁「白狼」張安樂抬棺抗議卻失足一事，引發統促黨成員不滿，下戰帖要求面對面直播，遭館長以「我不跟賣國賊直播」拒絕後，又揚言要到健身房直接「比賽」。館長事後針對統促黨要求面對面直播，再嗆對方「不是個咖」，還嗆說「先找習近平直播過後再來找我！」

在要求與館長面對面直播被一句「我不跟賣國賊直播」打槍後，統促黨成員接連在臉書叫囂，統促黨成員白茉莉昨發文，稱既然館長不願跟統促黨直播，那「我們到你那邊拜訪，交換意見如何？」統促黨「捍衛隊」隊長李承龍昨也對館長嗆聲：「你要跟我比閩南語『三字經』朗誦比賽嗎？我可以到你店門口，直接『比賽』。」

對此，館長在直播中回嗆，直指統促黨「不是個咖」、「怎不先找習近平做個直播？不然我怎麼知道你們在幹什麼的？」館長更批統促黨要上門來找他，就證明統促黨不是個黨，而是黑道！

館長更嗆聲，如果統促黨真的那麼想上直播，「那拿五百萬，叫你們主席來，說看看統一有什麼好處？你們那麼有錢，總裁30幾億身價欸！全工廠都設在中國耶」。館長也怒批統促黨，生在台灣、呼吸台灣空氣、吃台灣白米飯「啊你們是收了（中國）多少好處？」

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