主張財團法人簽和平協議？ 林濁水：國民黨到底出什麼毛病

2019-03-04 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前表示，倘若國民黨重返總統大位，將依照《兩岸人民條例》和中國簽署《兩岸和平協議》，並且應由政府「委託財團法人」簽訂。民進黨大老林濁水在臉書上發文評論，質疑「國民黨到底出了什麼毛病」？

1992年《兩岸人民關係條例》立法施行，林濁水表示，「當時九二雖然沒有共識，但是當時中國有一個看法台灣是接受的，那就是兩岸事務性往來不涉及『一個中國』這樣的『政治性』」，正因如此委託「民間性」的財團法人，也就是指透過以海基海協兩會才使達成協議成為可能。

林濁水指出：「兩岸人民關係條例也正是在低政治性為立法精神下草擬通過的。」他質疑：「今和平協議涉及主權立場，是純政治性、純非事務性的協議，要依低政治性的法律，要由財團法人簽？」

林濁水表示，這將導致「主權由民間團體簽，國家卻必須遵守」的情況。他批評：「國民黨的症頭真是不得了，是什麼事讓國民黨昏頭昏成這個地步？」

吳敦義曾聲稱，倘若國民黨重新執政，「在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議」。對此，林濁水今日稍早也在臉書上提出9個問題直問：「中華民國主權得到尊重後，台灣的主權在那裏？在中華民國裏？中華民國主權又在那裡？在兩岸人民共同手裏？兩岸人民包不包括在中南海裏面的人？中南海裏面的人包不包括習近平？於是台灣的主權屬不屬於習近平和由他當國家主席的中華人民共和國擁有？如果習近平和中華人民共和國擁有了，那麼中華民國還擁不擁有？吳敦義還擁有不擁有？」

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