打造中捷獨有特色 林志盈接任台中捷運公司董事長

2019-03-04 17:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運公司今日舉行新任董事長林志盈布達典禮，林志盈就職後表示，台中捷運綠線是台中市第1條捷運，台中捷運公司責任重大，未來除提供台中市民安全與穩定交通運輸的服務外，各車站也將結合鄰近社區，成為市民幸福生活的連結，打造「不是 NO.1、卻是 Only One」的台中捷運獨有特色。

台中捷運公司新任董事長布達暨宣誓典禮由台中市副市長陳子敬主持，由代理董事長林良泰交接印信給林志盈。

陳子敬致詞時指出，大眾捷運系統是國際級都市必要的建設，台中捷運在幾任市長、交通局長的規劃與傳承下，「一棒接一棒、一棒比一棒更棒」，美好的願景指日可待。

林良泰表示，台中市發展迅速的關鍵就是交通建設，林志盈曾任台中市政府交通局長，任內編列高潛力公車預算，成為未來推動高潛力公車的基金，也是過去公車8公里、現在10公里免費的重要關鍵，在構建台中大眾運輸系統發展過程中，林志盈扮演了承先啟後的角色，未來台中捷運一定會在他任內如質如期完工，並整合鐵路、公車、 iBike等多元運具，實現市長盧秀燕「交通任意門」的交通政策。

台中捷運綠線將於2020年全線通車，林志盈表示，對於未來台中捷運的期許，首先是培訓好所有公司同仁的能力，其次是順利完成營運前的接手工作，目前工程部份委由台北市政府捷運工程局進行，由台中市交通局發包及監督施工，台中捷運公司接手營運後，安全與系統的穩定絕對是公司的首要工作。

他也說，台中捷運是無人駕駛系統，安全與穩定是建立市民對捷運信心的第一步，雖然一條捷運路線要賺錢是極為艱難的任務，但是台中捷運除提供台中市民交通運輸的服務外，未來各車站也將結合鄰近社區，成為市民幸福生活的連結，打造「不是 NO.1、卻是 Only One」的台中捷運獨有特色。

林志盈經歷豐富，曾任鼎漢國際工程顧問公司總經理、台中市政府交通局長、台北市政府交通局長、悠遊卡公司股份有限公司總經理及群信行動數位科技公司董事長。

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