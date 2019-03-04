潛艦國造案 立院機密專報預計月底登場

2019-03-04 15:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍推動「潛艦國造」案，首艘原型艦計劃在2024年1月下水，由於全案合約設計階段將告段落，緊接著在本月進入原型艦建造關鍵前置作業「細部設計」，為確定關鍵技術與零組件籌獲情形，立法院外交及國防委員會預計最快本月底將召開秘密會議，該委員會召委、民進黨立委王定宇表示，該會議將採最高保密層級，屆時將要求軍方提出相關輸出許可佐證。

立法院外交及國防委員會去年10月召開潛艦國造秘密會議時，採取相當高的保密層級，不僅只開放不到十名軍方官員參與，連和此業務較無關聯的二級上將也無法參與，與會者更須交出手機、通訊產品集中管理。當時採「先秘密、後公開」二階段詢答，第二階段才開放媒體旁聽公開質詢。

王定宇表示，此次將採取最高規格的保密機制，與會者也都簽署保密條款，不得對外透露內容，避免茲事體大的重要事務外洩。依照慣例，海軍司令黃曙光上將應會出席此會議，另相關業管官員也都會出席。

王定宇也表示，如果軍方輸出許可取得皆無問題，會議預計將如期於3月底、4月初召開，如果會議有任何延遲，那可能代表此案出了一些問題。

據了解，有立委曾探詢軍方相關單位潛艦國造進度，據其轉述，按照目前的進度，「會議應該開得成」。

國防部在2016年起推動「潛艦國造」案，第一階段「合約設計」自2016年執行至2020年，共投入29.9億餘元預算，第二階段造艦預算則自今年起執行至2025年，造艦預算共計493億餘元，今年度造艦相關預算額度約75億餘元。

軍方規劃，潛艦國造合約設計案在本月告段落後，隨即進入細部設計階段，隨後在明年起開始建造原型艦，預計2024年下水，經測評通過後服役。而台船董事長鄭文隆日前也透露，首艦下水期程預計落在2024年1月。

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