保護青少年免受危害 立委籲建立跨院際聯合機制

2019-03-04 15:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今併案審查「少年事件處理法部分條文修正草案」；朝野立委針對現行少事法中，虞犯事由規定未盡明確之處等進行討論；會中通過民進黨立委管碧玲等人的臨時提案，要求司法院、行政院等相關部門，建立跨院際與部會的聯合機制，保護青少年免受危害，並於2個月內提出書面報告。

司法院秘書長呂太郎表示，本次修法源於大法官釋字664號指出，現行少事法關於虞犯事由之規定，有未盡明確或易致認定範圍過廣之虞；另，兒童權利公約施行法施行後，也將該款規定列入優先檢視的法規清單，有儘速檢討修正之必要。

呂太郎指出，本次修法重點包括限縮虞犯事由及增列虞犯性（即觸犯刑罰法律的高度可能性）；強化司法程序中，兒童及少年表意權及程序權等保障；擴大交付安置輔導處所的範圍，增列過渡性教育措施及其他適當措施的執行處所等。

民進黨立委鄭運鵬說，少年的偏差行為應以保障優先，是否將少年偏差行為放在少年法院處理，他覺得有疑慮，建議少事法只處理少年刑犯及對強制安置處分不服救濟部分；鄭也建議，刪除少事法關於少年虞犯的規定，改增訂於兒少及少年福利與權益保障法內，對於行為偏差少年，若家庭失能，政府得以強制安置。

民進黨立委鍾孔炤表示，少年虞犯的範圍太廣，逃學、逃家不應列為虞犯；後端的處遇機制缺乏，需要跨部會一起討論，這也是結構性問題。

民進黨立委管碧玲等人則在會中提出臨時提案並通過，指有鑑於近年地方法院少年法庭每年新收的調查案件，數量高達1萬至2萬件，其中刑事案件約1千餘件，顯示少年涉犯刑案及保護事件情形恐相當嚴肅；要求司法院、行政院等相關單位建立跨院際與部會的聯合機制，以保護青少年免受暴力或犯罪組織之害。

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