呂秀蓮爆：扁曾努力改善兩岸關係 但中共不領情

2019-03-04 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮最近接受專訪，談到過去與前總統陳水扁搭檔的往事，並爆料其實陳水扁當選就任的時候，一心一意想跟中國改善關係，希望能獲得諾貝爾獎，但當時中國不領情。

呂秀蓮接受專訪，她透露過去陳水扁其實很想改善兩岸關係，因為當時南北韓剛舉行高峰會，韓國總統金大中獲得2000年諾貝爾獎，陳水扁目標也希望跟中國兩岸關係好，當然也希望得諾貝爾獎，結果發現當他努力跟中國改善關係，中國並不領情。

她舉例，陳水扁總統兼任民進黨主席，2002年7月民進黨中央黨部舉行就職典禮，結果當天早上諾魯就宣布跟台灣斷交，「當然就是老共搞的，真的就是兩三個小時，陳水扁當然非常生氣，所以他才會在就職典禮上稿子念完之後脫稿宣布，說出『台灣中國一邊一國』。所以大家不知道為什麼他會搞成這樣，其實我很能體會他的這個心情，（老共）真的很可惡嘛！」

她提到，另有一次安排去泰國，已準備差不多了，消息卻走漏，遭到中共打壓，所以扁才會在一次視訊會議上講出情緒字眼，「每一次都這樣，但是他覺得不必要外界知道，吃了悶虧，美國不體諒，中共講壞話，所以慢慢的就跟中國的關係就不好了。」

此外，呂也說2004與扁競選連任時為了勝選，扁設計了防禦性公投，還有是否授權總統能夠跟中國展開和平談判。其實陳水扁也是滿心展開談判，但中共認為公投是洪水猛獸，因此跟美國告狀，扁在想把事情作好，但中共總是扯後腿，讓扁難堪。

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