「魷魚糜」的悲傷故事！溫哥華台灣同鄉會紀念228

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華3日報導〕溫哥華台灣同鄉會3月2日舉辦「台灣二二八事件72週年」追思祈禱音樂紀念會，會中演唱《福爾摩沙鎮魂曲》紀念受難者，並播放二二八紀念食物「魷魚糜」的由來。
許多在加拿大長大的年輕一輩，第一次知道「魷魚糜」所代表的是一段永遠等不到家人回來吃晚餐的故事，並因此感到些許憂傷。
溫哥華的二二八紀念會，雖然是在3月2日舉行，但特別選擇下午2時28分舉行，並藉此紀念二二八這個令許多受難者及其家人飽受折磨的日子。
溫哥華台灣同鄉會會長張理瑲指出，魷魚糜是代表二二八相當重要的食物，在1947年時，任職二二八事件處理委員會常務委員的林連宗參議員，在3月9日那天留宿李瑞漢、李瑞峰律師家中。
她說，當時生活困苦，李家那時僅能以鄰居贈送的魷魚煮粥招待，但3人來不及等粥煮好，就已被憲兵帶走，3人從此下落不明，之後李家人每年3月10日都會吃魷魚糜紀念。
謝大立牧師在紀念會中播放「桌頂介魷魚粥」的影片，並解釋不同地方可能都有代表二二八的食物，紀念會中並準備了魷魚糜和同鄉分享，同時也藉此緬懷為二二八而喪生的李氏兄弟。
紀念會有超過200多名台灣同鄉參加，包括老中青三代，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅亦到場致詞。
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