綠營續咬辭官爭議促公開道歉 柯呈枋總部籲勿炒冷飯

2019-03-04 13:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化第1選區立委補選綠藍廝殺激烈，民進黨今天繼續緊咬國民黨候選人柯呈枋辭官參選未誠實面對選民，要求柯呈枋公開向彰化縣民、台中市民道歉，對此，柯呈枋競選總部回應已經交代的很清楚，籲請對手不要再繼續炒冷飯，打無謂的口水戰。

民進黨彰化縣黨部主任柯金德、執行長黃雪梨今天召開記者會，要求柯呈枋陣營針對遭踢爆辭官參選未誠實一事，要有氣魄承認欺騙、說謊跟誤導縣民認知，公開道歉。

柯金德、黃雪梨說，柯呈枋是請假參選？還是休假參選？事發至今，外界仍然一知半解。柯金德表示，果斷辭官參選被戳破以來，柯呈枋不曾公開說明，自誆要端正選風、不口水、不抹黑，如此迴避態度是教壞囝仔大小，籲請柯呈枋正視問題，不要雞同鴨講。

柯呈枋競選總部透過新聞稿回應指出，柯呈枋返鄉參與彰化縣第1選區立委補選，過程中辭去原職、轉任新職皆依法定程序進行，早在1月20日接受媒體採訪時，就已經交代得一清二楚，籲請對手不要再繼續炒冷飯，打無謂的口水戰，以此惡質的中傷、抹黑手法來破壞選風。

競選總部強調，柯呈枋任公職23年，不論在什麼職位、什麼地方，為鄉親服務的初衷，始終不變，候選人認同高雄市長韓國瑜「乾淨選舉」的主張，堅持在這場選舉中不隨對方起舞，以君子風度進行一場乾淨的選舉。

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