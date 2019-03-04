傳民進黨排總統初選時間 賴清德這麼回應...

2019-03-04 09:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕外傳民進黨對於總統初選時間已排定，前行政院長賴清德的動向，各界關注，他今天受訪表示，9合1選舉後，國民黨聲勢很旺，加上藍營直轄市長都是媒體焦點，民進黨當務之急，應該是將全部力量放在立委補選上，黨內不能再分心去討論總統初選的事。

賴清德今天第8度陪同民進黨立委候選人郭國文基層拜廟與拜票，行程來到山區的南化與左鎮，媒體詢問對於民進黨總統初選機制與時程的看法，他做了以上的表示。

賴清德指出，立委補選進入倒數，戰況激烈，目前呈現藍綠對決的態勢，希望鄉親不要浪費任何1票，集中支持民進黨的郭國文；接下來也會繼續「接地氣」的行程，全力懇請、拜託。

賴清德說，9合1選舉後，民進黨有深刻反省、檢討，總統蔡英文辭去黨主席，他也辭去行政院長，負起政治責任，希望能重新站起來，找回人民的信任，「民進黨沒有放棄對台灣的責任」。

賴清德懇請鄉親再給機會，繼續力挺，這次的補選很重要，全國都在看，若能贏得勝利，民進黨就能再站穩腳步，與大家一起打拚，捍衛台灣主權與民主。

賴清德也推崇郭國文有中央與地方的歷練，能力、形象都很好，更是認真傾聽民意，瞭解基層需求，以及問題所在，他若能當選，對台南發展有很大的幫助。

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