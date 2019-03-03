芬園鄉代表會副主席林金水辭世 享壽65歲

2019-03-03 22:29

〔記者張聰秋／芬園報導〕曾連任5屆彰化縣芬園鄉代表會主席的現任芬園鄉代表會副主席林金水，新職接任2個多月，不料，上個月（2月）27日病逝，享壽65歲，由於代表遺缺在該席次缺額未過半，無須再行補選，不過，副主席職務可由代表會自行召開臨時會決議補選日期。

彰化縣政府民政處長賴致富指出，芬園鄉第1選區應選3席，林金水辭世後尚留下2席次，缺額未過半，依規定無須再行補選，但副主席一職出缺，代表會可以根據地方立法機關組織準則第19條、地方制度法第45條規定，召開臨時會決議補選日期，補選當日，要有過半代表出席投票，並獲得投票者過半票數者，才能接任副主席。

從政歷練豐富的林金水，1994年首次踏入政壇參選鄉代表，初試啼聲就順利當選，期間做過5屆代表會主席，2002年曾以國民黨之姿角逐芬園鄉長，輸給對手、前芬園鄉長洪慶章的妻子黃麗玲，之後捲土重來，回鍋參選代表順利當選。

這屆代表會正副主席選舉，他轉戰副主席，因為人海派、廣結善緣，獲得代表同事的支持順利當選，怎料，世事無常，竟因抵不過病魔的摧殘而撒手人寰，令人不勝唏噓，家屬對其突然辭世難過不捨，低調處理後事。

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