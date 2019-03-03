遭酸年紀老招式也老 余天：沈富雄腦袋不清楚了

2019-03-03 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕近期民進黨前立委沈富雄上政論節目批評「這個他（余天）是老，招式也老了，他所有的方法都老了，現在如果選民，真的是在求新求變的話，那他是一個非常不妥的候選人」。今日余天不願提起此事，他說沈「年紀比我還大，我看他腦袋也不清楚了」。

綜合媒體報導，新北市第三選區立委補選將於3月16日舉行，民進黨由新北市黨部主委余天代表參選，對上國民黨文傳會副主委鄭世維。日前沈富雄上政論節目表示，他有私家民調的作法，每當他坐計程車時，便問新北運將要選誰，結果答案都一面倒：余天輸了！

余天今晚回應沈富雄的看法，不但重提2011年沈富雄願賭服輸，隨余天、李亞萍夫婦一起掃「好漢坡」，更說沈「年紀比我還大，我看他腦袋也不清楚了」。對於鄭世維找來韓國瑜拉抬選情一事，余天強調「三重選民才是最大咖，找什麼大咖來都沒有用。韓流之前就來一次，他相信三重選民會給他抵禦韓流的溫暖。」

余天前2天到新加坡做公益，今日返台的第1場行程，選到三重果菜市場的平安晚會，他上台致詞表示，該市場說要重建已經拖了八年，他知道攤販們盼單一平面建築，在地重建，他當上立委會跟議員一起極力爭取。

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