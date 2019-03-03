社工勞動條件差、薪資低 監院糾正衛福部

2019-03-03 12:59

〔記者謝君臨／台北報導〕全台社會工作人員職業工會調查顯示，台灣社工身處高壓工作環境，但勞動條件不佳，常加班卻沒有加班費，難以吸引專業資深社工人員投入；監察院已通過監察委員王幼玲、田秋堇的調查報告，指衛生福利部長期漠視委辦，或以補助辦理法定社會服務、未計算合理經營成本等，提出糾正，並請行政院督促改進。

監察院今發布新聞稿表示，社工工會曾公布「2018台灣社工工作服務產業勞動權益調查」，發現社工普遍有低薪、強迫回捐、超時工作卻沒有加班費等問題，使服務弱勢民眾的社工，反成為弱勢的一群。監委批評，國家承擔照顧弱勢的工作，責無旁貸，卻因為要節省成本，轉嫁責任給委外補助團體。

調查報告指出，衛福部表示，現行全國社工有六成都在民間組織服務，據調查，約52%的社工月薪，落在2萬5千元至3萬5千元之間。另，衛福部2015年委託辦理的「社會工作者勞動薪資調查研究」結果也顯示，有超過21.2%的社工，實際領到的薪資低於應領到的薪資。

社工工會的調查也指出，台灣社工身處高壓工作環境，但勞動條件不佳，經常加班卻沒有加班費只能補休，或者放棄補休，少數更有薪水未全額給付及被迫回捐等情況，難以吸引專業資深社工投入，導致實務經驗無法傳承，有損服務品質。

此外，調查報告另指出，衛福部漠視地方政府對委託社福團體辦理法定社會服務的經費，長期以來未合理計算人事及行政經營成本；更有甚者，以部分補助辦理法定服務，特別是保護性業務的兒少安置，是多重需求司法、社福兒少最後的處遇場所，需要高度人力投入，但委託經費卻不符成本，人事經費更是杯水車薪。

監委表示，全國安置機構約124所，公立只有9所，其他是以公辦民營或委託方式來執行。但目前「兒少安置業務」以服務個案數每位2萬多元計算委託經費，不符成本；補助部份人事經費杯水車薪，生活輔導員8000元至9000元，而社工補助1萬2千元至1萬5千元，致使工作人員招募困難，平均年資2年的社工處理最複雜的兒少工作，讓安置機構無以為繼。

監委強調，國家承擔照顧弱勢兒少工作，責無旁貸，卻為了節省成本，轉嫁責任給委外補助團體，衛福部應檢討改進，讓兒少獲得有專業服務品質的安身之處。

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