不顧北京反對！江蘇小哥參加鄭文燦餐會 網驚：你媽呢…

2019-03-03 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦近日率團訪美，不僅到洛杉磯市政府拜會副市長Nina Hachigian、國際貿易及投資主任Christine Peterson，還在洛杉磯餐會上演講。沒想到去年在YouTube上批評中國體制、指台灣「事實上已經獨立」而被公安上門「關心」的中國劉姓青年「江蘇小哥」也在餐會上，讓台灣網友驚訝地詢問，「你媽上次被抓去問話，她回來了嗎…」。

江蘇小哥日前發布影片表示，媽媽被中共國安局抓去問話，已過好幾天卻音訊全無，他也公開了媽媽和他最後的訊息對話，表示自己非常擔心家人的安危。沒想到江蘇小哥1日在YouTube頻道上沒有貼出母親的消息，反而是貼出去參加鄭文燦在美國洛杉磯餐會演講的影片，提到鄭文燦演講內容包括桃園發展、兩岸議題、中美貿易戰與台灣選舉！

對此，PTT網友驚訝地說，「他會不會被滯美支那人幹掉啊」、「他真的不怕家人被怎樣ㄇ才剛被抓過」、「你媽上次被抓去問話，她回來了嗎…」、「媽媽也要被請去國安局餐會了」、「幫他家人QQ」。

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