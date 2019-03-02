80年次議員牛煦庭打造小鮮肉團隊 4助理平均28.4歲

2019-03-02 17:22

［記者謝武雄／桃園報導］第二屆桃園市議會有1/3新人，其中來自龜山區的牛煦庭與同選區的陳雅倫都是80年次，2人不僅是國中同學，還是議會最年輕的議員，而牛煦庭當選後為兌現「為年輕人開路」選舉承諾，服務團隊除了辦公室主任呂超群是資深公務員外，其餘4名助理年齡從24歲到32歲，平均年齡僅28.4歲，堪稱是最有戰力的「小鮮肉團隊」。

牛煦庭就讀武陵高中時就是學校風雲人物，當年還是學校社會組學測榜首，政大外交系畢業後，就負笈英國，拿到倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，與現任的經濟發展局長郭裕信同是總統蔡英文的小學弟，日前議會臨時會進行專案報告，牛煦庭針對能源政策質詢砲火猛烈，啼聲初試讓在座的局、處首長都有接受震撼教育的感覺。

「小鮮肉」團隊當中，年紀最大的是32歲的羅岳峰，他曾經在桃園區參選議員，曾經擔任議員王浩宇助理，對公共議題非常關注；最年輕的黃牧毅才24歲，是龜山迴龍人，從網路海選脫穎而出；畢業自政大國貿系的尹新堯，曾參與太陽花學運，也曾赴澳洲打工旅遊，經歷閱覽豐富；黃承宏則善於用影像說故事，過去曾替牛煦庭用空拍機拍攝「龜山故事」影片，未來還會繼續拍攝「龜山故事」。

以專業理性問政自許的牛煦庭，將議會分配到的209研究室改造，將原有雙人床、衣櫃與寢具通通搬走，改放置OA家具並改善網路設備，成為名符其實的「研究室」，牛煦庭說，這是團隊的辦公處所之一，尤其是議會定期會期間，助理群會進駐隨時提供火力支援，協助議事問政更專業，未來更會秉持「年輕人互相支持，為公共議題努力」初衷；至於呂超群曾任平鎮區副區長，公務系統出身，對行政法令相當嫻熟，堪稱選民服務、問政兩相宜人才，坐鎮辦公室最為洽當。

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