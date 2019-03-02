藍營總統初選採二階段徵召？ 盧秀燕：基層憂讓黨分裂

2019-03-02 15:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨黨內總統初選採二階段徵召？台中市長盧秀燕今天受訪時以選美來比喻，她表示已有基層擔心此一措施，會造成黨內分裂，如同選出選美冠軍，但卻嫌不夠美，又找一個美女來PK，一定會產生爭議，呼籲黨中央提出的選舉制度一定要公平，避免造成分裂，不要把原本可以贏的選舉，反而搞到無勝算。

盧秀燕表示，這兩天她在跑行程，支持者非常擔憂，若經過初選出來的一定是黨內最強的，如果還要再找一個人來PK，恐怕會造成黨的分裂。

她比喻表示，這就好比世界小姐選美冠軍一位最漂亮的，而現在國民黨是「美女如雲」，選一位出來說她是世界小姐，結果又嫌她不夠漂亮，再找一位出來說這個才是最漂亮的，這樣是不是會造成黨內紛爭？這也是黨內目前大家最擔心的事情。

盧秀燕指出，這段時間，高雄市長韓國瑜說他和柯P兩位都是「美女」，很擔心「美女對看眼神最惡毒」，她覺得國民黨最大的問題還不是跟柯P，而是黨內「美女如雲」，這些「太陽們」每一位實力都很堅強，因此選舉制度一定要公平，要避免造成分裂，這個是最重要的。

盧秀燕提出建議，初選方式一定要減少爭議，兩階段雖然有其考量的因素，但採兩階段初選還是考量可能造成爭議，會造成內部不能團結，無法對外打仗，不但陷徵召的人於不義，對選出冠軍的人不服氣，會造成黨內分裂。

盧秀燕呼籲黨中央，要好好思考這樣的初選辦法，會不會造成黨內分裂的問題，造成原本會選贏的局，反而無法選贏，這是台灣人民及支持者擔心的事。

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