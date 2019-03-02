AIPH不滿花博改免門票 盧秀燕稱依約行事不能亂給錢

2019-03-02 15:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對台中世界花博與AIPH（國際園藝者協會）秘書長白立福昨天在台南指，「台中花博免費入場我們就沒有收入，不符AIPH政策！」的說法，台中市長盧秀燕今天強硬的表示，一定要依約行事，市府不能夠亂給錢，並呼籲台中市及少部分媒體千萬不要成為AIPH的打手，台中市政府一定要守住台中人的預算，守住台中人的權益。

台中市舉辦世界花博，市府必須支付權利金給AIPH，而門票收入便關係到權利金的高低，而盧秀燕上台後，推台中市民免門票，AIPH認為會影響到權利金，而AIPH秘書長白立福昨天參加2019台灣國際蘭展國際蘭花論壇時表示，「花博有其價值性，如果要用不同模式應該事前跟AIPH商議。」並強調「希望雙方達成協議，不要走到國際訴訟一途」。

台中市長盧秀燕今天參加台中市張廖簡宗親會新舊任理事長交接典禮受訪時表示，一定要依約行事，市府不能夠亂給錢，這樣的言詞是沒有用的，市府一定依約行事，而且要守住台中的預算，守住契約、遵守契約，這是最好的標準。

她並表示，即使打上訴訟，她覺得台中也一定會贏，當初約簽得不錯，對台中預算、對台中權益都有守住，所以市府一定依約而行，不能亂給錢，一毛錢也不會少付。

盧秀燕強調，台中市及少部分媒體一定要守住台中人的預算，守住台中人的權益，千萬不要成為AIPH的打手。

她指出，自己今天講話有點重，因為市府一定要依約行事，一毛錢也不會少給，但是再多亂要也不可能，她發現，這段時間不斷有一兩個媒體一直配合AIPH不斷跟市府要錢，一直在幫AIPH亂要錢，身為台中市政府一定要守住契約，守住台中人的預算，一定要站在市民這邊。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/