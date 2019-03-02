「一府二鹿三重埔」立委補選 卓榮泰選情評估...

2019-03-02 13:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離「一府、二鹿、三重埔」立委補選投票只剩半個月時間，民進黨主席卓榮泰今天表示，台南與三重是不能輸的壓力，鹿港和美區是必須贏的壓力，如果能三區完全勝利，才能踏穩腳步，齊心一力，走向2020年大選！

卓榮泰今天陪同民進黨彰化第一選區立委補選候選人黃振彥，深入和美菜市場拜票；卓榮泰指出，他昨天一整天在彰化、台南兩地跑，彰化、台南這兩個選區的選情確實是比較膠著。

但卓榮泰強調，原本他認為彰化立委補選選情部分，還要多一分力，多增一口氣，但經過四處拜訪後發現，民進黨的氣已經足，力已經下去。對於彰化選情保持高度樂觀，但要審慎進行，打贏這一場就是為民進黨打了一劑強心針。

而媒體問到卓榮泰昨天拜訪扁媽一事，卓榮泰指出，昨天陪總統蔡英文到台南官田去看扁媽，這是恰好的機緣，總統與扁媽的談話過程非常溫馨，互相關心，沒有觸及太多的政治，但扁媽有跟總統一直說，「你要加油！」

卓榮泰也指出，扁媽雖然高齡，但精神很好，腦筋也非常清楚地說，她住在官田，但會叫麻豆的朋友投給二號，大家就知道她的意思！

至於，台北市長柯文哲也去看阿扁總統一事，卓榮泰說，阿扁總統的客人很多，雙方交換意見。這也是一件很好的事情，沒有什麼特別。

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