為謝龍介助選 朱立倫：全力以赴爭取黨內總統初選

2019-03-02 11:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨主席吳敦義再拋出黨內總統初選二階段或徵召的議題，今天到台南為第2選區立委補選黨籍候選人謝龍介助選的前新北市長朱立倫表示，會全力以赴爭取，這也是給有意參選者的最大激勵，不僅只拚提名，更重要的是贏得大選。

謝龍介今天在台南山區掃街，並舉行路口開講，爭取鄉親支持，朱立倫到場助選，面對媒體詢問吳敦義再拋總統初選議題時，做出以上的回應。

朱立倫說，他相信吳敦義是希望國民黨有最強的總統候選人，因此會展現自己的實力，爭取多數人的支持，如果表現得不被認同，當然有各種質疑的聲音。

朱立倫為謝龍介助講時表示，民進黨最大的特色就是騙，很會「唬爛」，近來他只說了當選總統後若缺電，包含核四都可能重啟，就被全力打壓，一直罵。

朱立倫反問民進黨，選前說不用核電，執政後，核電廠一直在運作；高喊台獨，也不敢宣布台獨，造成兩岸關係對抗，影響農漁產品銷售，百姓需要的是和平、做生意、賺大錢而已。

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