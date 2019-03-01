不滿柯P「大屠殺宣傳說」 連勝文怒轟：讓台灣人丟臉！

2019-03-01 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前一席「猶太人國際上最大的宣傳是希特勒時代屠殺600萬人這件事」，引發社會譁然。對此，國民黨中央委員連勝文怒批，要柯文哲「最好多讀點書」，不然就是讓所有台灣人丟臉！

連勝文今晚（1日）在臉書發文憤怒表示，「這就是中華民國首都市長？未來的總統？把猶太民族慘痛的歷史傷痕，說是「對外宣傳的好工具」！到底是在宣傳什麼？宣傳猶太人被Nazi成群的送進瓦斯間殘殺嗎？對老柯來說這是一種光榮團結的象徵？」

連勝文指出，稍微有點人文素養的人都知道，猶太王國從幾千年前被滅亡後，猶太人即流離失所，靠著宗教信仰，而維持了民族的文化，而二戰後倖存的猶太人回到「應許之地」建國後，又飽受鄰近阿拉伯國家的威脅，在「六日戰爭」時，甚至遭到東南西北所有阿拉伯國圍攻，而這才是猶太人如此團結的原因，並不是因為像老柯所說，只是以大屠殺的歷史為榮！

連勝文說，做為首都巿長，或想爭取大位者，對於複雜的國際議題，最好多讀點書，花點時間去了解，不要信口開河，或是不務正業，那真正丟臉的，是所有台灣人！

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