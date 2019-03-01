被中國統一就能發大財？ 他曝這親身經歷：別做美夢了！

2019-03-01 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年初提出要探索「一國兩制」的台灣方案，遭總統蔡英文強硬回擊絕不接受，但台灣還是有少部分人妄想被中國統一後能發大財、賺大錢。對此，專欄作家粘迪舜今（1日）貼出一則提醒，表示有台灣教師去中國工作，但薪水少得可憐，呼籲台灣人不要再做「中國美夢了」。

粘迪舜今天在臉書貼出一張訊息截圖，內容為一名台灣教師到中國成都的公立國小教書，但月薪卻只有3000人民幣（約新台幣13827元），該老師指出「若可以也讓台灣軍公教知道真相！！請公教人員要珍惜台灣別再做中國美夢了。」該老師也提到，幸好自己只是短暫外派半年的國小老師，沒多久就能趕快回台灣了。

對此，粘迪舜直言，「類似像這樣的提醒，我每天都要收上兩三則，都是來自對岸工作的台灣人親身經歷，只是不曉得，為什麼有人會認為，台灣人均2萬4千鎂，被人均8千鎂的左岸侵略統一後，會大家發大財？」他還暗酸這些人根本是白癡。臉書「抓到了！這梗很綠」也分享該則貼文，指出「去中國工作，薪水高的絕不是這們這種沒背景的普通人...」。

網友見狀紛紛留言，「中國很有錢的是一些貪汙高官，膨風的企業很多都是靠政府補助， 做假象騙外資，很多資訊都假的」、「絕對有人說假消息。哈！」、「對岸是有階級的社會 有權階級跟無權階級」、「無法想像理解這些人的邏輯與判斷能力有多弱~怎麼會如此無法溝通呢？」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/