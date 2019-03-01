台菲漁業會議 外交部：爭議海域協商未獲共識

2019-03-01 20:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕「台菲漁業技術工作小組」（Technical Working Group, TWG）第五次會議上月底在菲律賓舉行，由行政院農委會漁業署署長黃鴻燕及菲律賓農業部漁業暨水產資源局局長龔格那（Eduardo B. Gongona）擔任主談人。外交部今發布新聞稿表示，有關菲國鄰接區內的執法議題，台方依照聯合國海洋法公約（UNCLOS）堅定表達該海域為台灣專屬經濟區，台灣政府有權維護台漁民在此區域內捕魚的立場，促請菲方切勿在其所主張的鄰接區內扣押台灣漁船。

外交部表示，菲方雖未做出具體承諾，但已瞭解我方立場，未來雙方將再擇期召開諮商會議，持續深化對話，尋求共識，並儘量採取緩和衝突的措施，以保障兩國漁民權益及深化兩國友好關係。

外交部說，台菲雙方就推動台菲漁業執法合作、完善相互通報機制、分享漁船檢查資訊、協助雙邊漁業發展、養殖孵化技術交流及降低漁損、更新《台菲有關促進漁業事務執法合作協定》附件A的通報機制聯絡資訊、辦理漁業執法通報演練、雙邊漁業技術交流與合作等重要議題深入研討並獲致共識，對增進台菲未來雙邊關係及漁業執法合作具有正面助益。

外交部強調，台菲雙方同意分享菲國納卯（Davao）港漁業檢查相關資訊，以共同遏止IUU。同時，透過雙邊合作，提升菲國納卯港經營管理，以提供我漁船更佳卸魚環境，保障國籍漁船作業權益。此外，我國也同意菲方派團來台就養殖技術、漁獲損失研究及魚病防治等，進行交流及提供我方協助。

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