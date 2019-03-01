為造神韓國瑜…外交官再遭抹黑 立委批：NCC都不管？

2019-03-01 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕外交部昨晚發布嚴正聲明，強烈譴責中天、中時，以不實消息、未經查證的內容抹黑駐外人員，立法委員蘇治芬今天在臉書怒批「造神韓國瑜連外交官都拖下水」，蘇治芬質疑「假新聞NCC都不用管？」

中時電子報與中天新聞昨天報導「東廠抓到了? 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」、「媒體直擊畫面曝光，駐新大使忙著回復來自台灣的訓令」。外交部昨晚間詳述釐清事件經過後，隨即發表嚴正聲明，澄清發簡訊的不是梁代表本人，而事實上也沒有所謂「來自台灣的訓令」。對於中時、中天以無中生有、移花接木的方式栽贓拓展外銷、拚經濟的駐外單位，外交部表示最嚴正的抗議。

對此，立法委員蘇治芬今天在臉書表示，現任駐新加坡的梁國新大使，是優秀的經貿公務員。國貿局長出身的蕭萬長仼副總統時，還找梁大使出仼辦公室主任。而蔡總統也為延續專業文官的國際經驗，指派梁大使出使新加坡。

不料，不分黨派的文官竟被抹黑成打手。蘇治芬提到，與梁大使同時入閣的高雄市副市長葉匡時，敢說不認識梁大使嗎？難道都不用澄清出來說句公道話？

蘇治芬質疑，到底是哪個陣營用黨派之爭惡搞外交？哪個陣營不尊重專業文官？哪個陣營是假新聞大贏家？大家再次清楚看到了！

另外，蘇治芬也譴責NCC，中天新聞為了護航韓國瑜，偷拍他人手機訊息，不但不查證，還做假新聞抹黑我國駐新加坡大使館是東廠，這樣明顯的假新聞，難道NCC都不用管嗎？

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