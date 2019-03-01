接任宜陽艦長 黃雅楸：專業至上屏障海疆安全

2019-03-01 18:15

〔記者羅添斌／台北報導〕女性上校黃雅楸接任海軍宜陽軍艦艦長，也成為海軍現役第二位女性一級艦長，黃雅楸說，接任宜陽軍艦長為高難度的挑戰，她認為專業是軍艦維繫戰力的關鍵，專業至上始能達成屏障海疆安全方重責大任。

黃雅楸接任濟陽級軍艦（諾克斯級）宜陽軍艦，今天走馬上任。

黃雅楸艦長表示，擔任宜陽軍艦艦長，對她而言是長官的肯定與榮耀，更是一項具有高度挑戰之職務。身為一位領導者，一定要帶給對部隊正面的態度，讓他們勇於面對以及解決問題，做為一位女性幹部，在輔導上她會用媽媽立場，但在教導、戰訓本務時還是要有嚴謹的一面，才仍讓部隊維持戰力。

黃雅楸過去曾先後歷練該型艦兵器長、艦務長及副艦長等職務。她指出，與該型艦士官幹部超過10年的情誼，是領導統御上的優勢，也正因過往基層歷練的經驗，對於合格簽證更是格外要求，因為專業是軍艦維繫戰力的關鍵，專業至上始能達成屏障海疆安全之重責大任。

黃雅楸表示，未來擔任宜陽軍艦艦長期間，將擔任全艦官兵的後盾，並秉持歷屆艦長務實作風，「與官兵生活、工作、學習和戰鬥在一起」，且未來將持續充實本職學能，為海軍貢獻一己之力。

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