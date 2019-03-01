上校黃雅楸接任海軍宜陽艦長 現役第2位一級艦女艦長

2019-03-01 18:09

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍女性一級艦艦長報到！

海軍司令部今天指出，海軍濟陽級軍艦（諾克斯級軍艦）中的宜陽軍艦，艦長已由女性上校黃雅楸接任，成為海軍第二位女性現役一級艦的艦長。

海軍第一位女性一級艦艦長為黃淑卿上校，目前擔任海軍康定級（拉法葉軍艦）軍艦的武昌號軍艦艦長，黃雅楸上校接任宜陽軍艦之後，成為第二位現役的女性一級艦艦長。

巧的是，黃雅楸及黃淑卿同樣是在民國83年入伍，當年還曾獲前總統李登輝接見表揚。

海軍司令部表示，海軍168艦隊艦隊長張獻瑞少將日前主持宜陽軍艦原、新任艦長交接布達典禮，會中首由張艦隊長宣達布達任職命令，並主持印信交接及新任艦長宣誓儀式。隨後表揚原任艦長蘇建章上校，於任內執行各項作戰訓練、戰備操演及官兵照顧服務工作，均能戮力以赴，圓滿達成任務。

張艦隊長並介紹新任艦長黃雅楸上校學、經歷完整，歷練過該型艦：通信官，戰情官，作戰長，副艦長等重要職務並期勉全體官兵在曾艦長領導下，能繼續秉持優良傳統，在戰備訓練上全力以赴，並遵守各項軍紀營規要求，為宜陽軍艦再創光榮艦史。

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