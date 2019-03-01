柯扁會是柯媽促成？ 柯P：要見面直接LINE就可以了

2019-03-01 16:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕柯文哲伉儷今天下午在高雄探望前總統陳水扁，但台北市議員周威佑爆料，柯扁會是柯媽促成。對此，柯文哲否認說，「要見面直接LINE就可以了！」

周威佑爆料，促成柯扁會的幕後推手是柯媽媽，阿扁2月12日親自打電話給柯媽媽，促成這次扁柯會，在柯P選2020總統幾乎成定局的時刻，阿扁想藉此作為政治翻身的契機。

柯文哲今天下午與妻子一同到高雄人文首璽探望阿扁，媒體詢問他對爆料的看法？柯P說：「有時候直接LINE聯絡就有了，哪還需要透過人家什麼？我媽媽也沒有做這些事情。」

媒體又問，今天沒有與韓國瑜見面會很可惜嗎？柯P回答說，見面機會很多，今天主要來找阿扁總統，因為當初替他寫一本口述歷史，準備出版，現在寫完了要補照片、校稿，但補照進度比較慢，畢竟阿扁當過一任市長、兩任總統，有機會出版口述歷史還是要出版。

至於阿扁目前病情如何？柯文哲先是一愣，才說：「不是不能談病人隱私嗎？」接著又說，「後遺症還是那樣子」。

陳致中則說，父親與柯市長有共識，希望最快4月能出版這本口述歷史，今天則沒談到任何選總統的事。

陳致中說，柯文哲夫妻也很關心父親的身體狀況，目前狀況穩定，沒有惡化。

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