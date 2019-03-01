908台灣國總會長周崇德母親公祭 前總統陳水扁前往弔唁

2019-03-01 10:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕908台灣國總會長周崇德的母親周陳彩雲日前辭世，今天舉行公祭，前總統陳水扁特地從高雄坐高鐵前往弔唁，陳水扁與周崇德及執行長張志梅等台灣國的成員感情很好，在阿扁在台中監獄服刑及在台中榮總就醫，甚至之前在台北土城看守所時，周崇德與908台灣國的成員都外面搭帳棚，守護著陳水扁，如此「有情有義」，讓陳水扁感念在心。

908台灣國總會長周崇德的母親周陳彩雲2月12日辭世，高齡94歲，今天在大里舉行公祭，前總統陳水扁一大早特地從高雄坐高鐵至台中參加公祭，執行長張志梅還特地開車前往接送，交通部長林佳龍等一些民意代表都前往弔唁。

阿扁會特地從高雄參加公祭，在於感念於他於台中監獄服刑時，908台灣國總會長周崇德與執行長張志梅等成員，對阿扁的關懷始終未斷，阿扁還送花籃表達哀悼，而花藍的頭銜冩的是前台灣總統陳水扁敬輓。

908台灣國執行長張志梅表示，在陳水扁在土城看守所之時，他與周崇德及成員們，對阿扁有情有意，在看守所外搭帳棚 ，打地鋪、甚至在戰車上睡覺，就是要守護著阿扁。

張志梅表示，阿扁在台中監獄服刑1年8個月及中途送到台中榮總就醫，908台灣國都一樣在外面搭帳棚，守護阿扁，阿扁感動於總會長周崇德的有情有意，因此也有情有意來弔唁周崇德的母親。

不過，由於台中監獄規定阿扁不能公開發言，因此在弔唁完後就趨車離去。

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