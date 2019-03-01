小英今南下輔選 賴清德：台南立委補選全台都在看

2019-03-01 09:43

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選將在3月16日投票，連總統蔡英文也要在今天下午到玉井採蜜棗、南化芒果園疏枝，為民進黨候選人郭國文助選。前行政院長賴清德今早在西港、麻豆再為郭國文拉票，賴清德說，台南這場立委補選關係民進黨能否再站起來，重新找回人民信任，全台都在看。

第二選區是綠營優勢區，郭國文面對國民黨謝龍介、無黨籍陳筱諭夾擊，戰況緊張，民進黨有輸不得的壓力，民進黨主席卓榮泰前天、昨天連二天集全黨之力為郭國文上街頭輔選，賴清德連7天潦落去陪郭國文拜廟、市場拉票。

賴清德和郭國文今早7點先到西港慶安宮拜廟祈福，再到麻豆文衡殿參拜後到麻豆市場，賴清德親自拿麥克風沿市場介紹郭國文拉票，高呼「相挺民進黨，疼惜賴清德，支持郭國文」。

賴清德說，民進黨郭國文陷入苦戰，尤其去年民進黨在9合1選舉大敗，南市立委補選結果關係民進黨能否重新站起來，找回人民信任，來捍衛台灣主權和民主，全台灣都在看這場選舉結果。

賴清德說，立委補選只剩國民黨和民進黨對決，呼籲麻豆民主聖地鄉親集中選票支持郭國文，不要分票。

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