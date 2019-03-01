愛與包容呢？ 國民黨北漂正妹稱「二二八被操弄得像是愚人節」

2019-03-01 09:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天是二二八和平紀念日，連高雄市長韓國瑜都強調要愛與包容，選前大力為韓國瑜助選的國民黨北漂正妹李明璇，卻在臉書上說「二二八有時被操弄得像是愚人節，一定會有一群人出來亂#呸呸呸」，有網友酸說「妳的愛與包容呢？」

長相亮麗的李明璇，去年大選前頂著北漂青年的招牌，替韓國瑜主持北漂青年座談會，更頻上政論節目，邁力為韓國瑜輔選。但其實她的身分是國民黨全國黨代表，父親也是前國民黨高雄市黨部副主委李玉文。

李明璇在今年1月結婚，歸寧宴席開百桌，政商名流齊聚，韓國瑜則以長輩身份坐在主桌。

李明璇昨天在臉書粉專發文，全文是強調國民黨初選啟動，但願國民黨能記取民進黨的教訓，做到真實的團結，韓國瑜的勝選，讓大家看見了沒有錢沒有人的選戰，「愛與包容」絕對是2020年選舉的申論題。

不過，李明璇自己卻沒做到「愛與包容」，文末Tag幾句話惹議#今天228是特殊的日子 #有時被操弄得像是愚人節#一定會有一群人出來亂 #呸呸呸。

其實「二二八」像愚人節這句話，深藍名嘴唐湘龍2年前也撰文講過，他說：「把二二八這一天稱為和平紀念日真是諷刺。他其實是台灣官方版愚人節。」

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