魔術師228秀「台灣人限定幻術」 網呼秒懂「九二共室」！

2019-03-01 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕曾奪下2015年世界紙牌魔術冠軍的吳何於228當日展現一項「台灣人限定的最強幻術！」結合當今政治時事，破除九二共識迷思，令網友大呼「太神啦！讓我秒懂九二共室！」

吳何在影片中稱是重現1992年的亞洲魔術高峰會上，一位魔術師做的一件事，並以黑桃九、紅心二互換，形容兩岸各執一詞，最後將牌撕成兩半，關進黑色盒子，讓「九二共處一室」給人們「各自表述」，並不再打開。

直到27年後終於有人決定打開潘朵拉的盒子，才發現裡面什麼也沒有。吳何說「這就是當時最厲害的幻術，騙了非常多的人，甚至到了現在，還有很多人依然深陷其中。」

網友們看了吳何融合政治話題的魔術後，紛紛留言「如果現在是1947的228，你可能也會像魔術，被國民黨變不見喔～」、「只有我開始擔心您也會被變不見嗎」、「滋事型魔術師」、「何老師快點讓國民黨ban不見」、「太屌了，必推」、「可惜上次你還是沒點醒...某個人」等。

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