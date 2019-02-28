柯P「一日雙城」達陣 深夜11點騎抵高雄

2019-02-28 23:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市長柯文哲的「超越2019北高挑戰行」，今天深夜11點抵達終點站高雄物產館，受到數百名粉絲包圍歡迎，他特別感謝南部民眾的熱情。

柯P今天再度騎乘自行車挑戰「一日雙城」，但中途省略掉新竹到嘉義的路程，被外界酸說是「偷呷步」，但無論如何，柯P還是展現毅力，邁力向前騎，晚間11點終於抵達終點站高雄物產館。

雖然已經深夜，柯文哲與車隊進入終點站後，仍受到數百名粉絲簇擁包圍，搶著握手拍照。

還沒吃晚餐的柯文哲說，「我們可以用一種更正面的態度，更樂觀更智慧的去處理我們的問題，我還是相信台灣人的人有不同過去，但如果要走向共同的未來，大家還是可以快快樂樂、和和氣氣的態度面對這一切」。

柯文哲說，今天騎乘過程中，他深深體會一句話，如果要走得快的話，一個人走，如果要走得遠，就大家一起向前。特別在台南到高雄這一段，感受到南部民眾的熱情，很多人在路邊加油。

柯文哲今晚將下榻蓮潭國際會館，預計明天早上到漢王洲際飯店演講「我的人生觀─從醫師之路到台北市長」，下午2點則探望前總統陳水扁，晚間到屏東參觀2019台灣燈會。

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