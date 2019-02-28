當議員時與柯P友好 北農董座黃向羣：我會挺他也會罵他

2019-02-28 22:38

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市前議員黃向羣本月17日接任台北農產運銷公司董事長，他接受《POP大國民》專訪，談到自己的背景，並透露過去與台北市柯文哲互動，以及如何被找來當北農董事長的過程。

黃向羣在議員中，算是與柯文哲較為友好的議員，黃向羣說，他同意很多人說民意代表不應該是市長的啦啦隊，但是有時候市府的政績議員有幫忙，為何不能宣傳？「我只是想讓大家知道，這政策我也有努力」對於與柯文哲的關係，黃向羣直言，「我會挺他，也會罵他。」

黃向羣被外界視為行政院長蘇貞昌人馬，對於柯文哲指派他為北農董事長，外界議論紛紛，黃向羣說，在北農董事長這件事上並沒有和柯文哲接觸很多，後來他議員初選未過，柯P曾說要找他進市府幫忙，但都沒下文，後來是透過北農同仁，他才知道自己有可能接董事長。

至於柯文哲為何會找他幫忙，想借重他什麼長處？黃向羣說：「不知道柯文哲的真正想法是什麼，但至少我問政比較有內容。說老實話，柯文哲沒有交代我，任何行政任務或政治責任。」

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