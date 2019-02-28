阿扁明天北上台中出席公祭 中監：依慣例不需申請核可

2019-02-28 21:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕前總統陳水扁明天（3月1日）上午將到台中市大里區的908台灣國總會長周崇德之母公祭會場致哀，之後再趕回高雄市與台北市長柯文哲會面，針對公祭致哀行程，台中監獄指出，陳水扁私下與朋友見面等行程，沒有違反「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」等保外就醫原則，原則上不需向台中監獄申請核可，陳水扁近日亦有多項私人行程沒有申請核可，這已形成「慣例」，不需申請。

前總統陳水扁近日常在臉書發文，暢談評論時下熱門的政治議題，最多一天可達4篇，私人行程也不少，包括與再度挑戰「一日雙城」的柯文哲，預計明天下午見面。不過，雙方見面之前，陳水扁另有北上行程，明天上午將到台中大里，參與908台灣國總會長周崇德之母公祭致哀。

台中監獄指出，尊重醫師的評估，醫師認為與朋友舊識會面，或訪友行程、私下捻香，有助於前總統陳水扁職能治療，他的私下訪友行程也相當低調，這些行程依往例，通常不需要向台中監獄申請許可，這已形成慣例，如不違反「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」等保外就醫原則，台中監獄都會尊重陳水扁。

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