二二八72週年 朱立倫表達重視和平

2019-02-28 17:42

〔記者林良昇／台北報導〕二二八事件72週年，前新北市長朱立倫今天在南港參訪全齡通用設計學院後受訪表示，二二八是和平紀念日，希望所有生活在這塊土地的每一位民眾，大家都能夠和平相處，不只是台灣本身的和平相處，也希望兩岸能夠和平，世界能夠和平。

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