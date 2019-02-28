初選制度回歸七三 朱立倫：現有制度就是最好的制度

2019-02-28 17:01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選制度，國民黨中常會昨天（27日）正式通過回歸現制的民調、黨員投票「七三比」，排除得經二分之一以上參選人同意，可改採民調決定的方式，「全民調」確定出局。有意參選的前新北市長朱立倫說，如果沒有更好的設計，現有制度就是最好的制度，最重要的是早一點啟動。

對於國民黨通過總統初選遊戲規則，朱立倫今天下午受訪時說，這是現有的制度，當沒有更好的設計、制度的話，現有的制度就是最好的制度，謝謝中常會通過這樣的制度，最重要的是早一點啟動，讓民眾能夠看到國民黨早點有候選人出來，獲得支持。

對於也表態參選總統的前台北縣長周錫瑋推兩階段初選，被認為是「卡朱」，幫高雄市掌韓國瑜鋪路？朱立倫說，他用善意的角度看，就是要希望所有黨內候選人全力以赴。

朱立倫說，韓國瑜是國民黨非常重要的資產，獲得民眾肯定跟支持，他也很高興，也給所有國民黨有意要參選的同志最高的激勵，不是要參選獲得提名，而是要獲得勝選，重振台灣經濟，改善兩岸關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/