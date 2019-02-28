馬英九稱228轉型正義已「適當處理」 網狂噓：噁心至極

2019-02-28 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228事件72週年，前總統馬英九在臉書表示，「二二八事件」和「白色恐怖」時期所涉及的轉型正義問題，20多年來已得到「適當處理」，大部分在既有的行政與司法體制內都已解決，他也批政府成立的促轉會是「撕裂族群，挑起仇恨」。但該說法遭PTT網友噓爆，批馬英九「噁心至極」。

馬英九表示，3年前的今天，他以總統身分最後一次參加228紀念活動。當時他曾說，今後他無論在任何位置，仍會持續關心受難者與家屬，並提醒國人不忘歷史教訓，絕對不能再讓悲劇重演。這2年來，除了二二八當天到紀念碑前致意、參觀特展外，平時他也與受難者及家屬們一直保持互動，持續關懷。

馬英九說，近30年來，政府與民間花了極大的力量撫平這段歷史傷痛，已獲得一些成果，令人欣慰。而民進黨執政後，成立促轉會聲稱要以此找出288事件的真相與責任歸屬，「但事實上，『二二八事件』和『白色恐怖』時期所涉及的轉型正義問題，20多年來已經得到適當處理，大部分在既有的行政與司法體制內都已解決」。他也批政府成立促轉會是「撕裂族群，挑起仇恨」。

馬英九認為，面對228事件，他一向認為，關鍵是態度。唯有做到「面對歷史，就事論事」才能「是非分明」；也唯有「面對家屬，將心比心」，才能「療傷止痛」。他也說，非常認同高雄市長韓國瑜參加228紀念活動所說的，拋開過去的傷痛仇恨，重新開始這句話。

但馬英九臉書被轉貼到PTT後遭網友狂噓，留言批「真的噁心至極」、「有受害者，卻沒公布加害者，你竟敢屁說20年來已大致解決？」、「所以KMT做了什麼彌補」、「X的你還有臉講」、「什麼叫作轉型正義已經做完了？你根本不懂何謂轉型正義」。

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