追思林家祖孫 陳菊︰盼悲劇別重演

2019-02-28 16:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］前民進黨主席林義雄今下午1點前往慈林紀念林園，參與由慈林基金會為228事件及林宅血案，舉行的追思紀念會；他被問到對前新北市長朱立倫願重啟核四有何看法，他說，早上在台北都講過了，至於總統大選，他則說，已經退休了，不再談這些事。與會的總統府秘書長陳菊則說，228與林宅血案都是台灣的歷史悲劇，希望未來別再重演。

林宅血案自1980年迄今已39年，當時林義雄60歲的母親林游阿妹及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均全被刺殺身亡，9歲長女林奐均則身受重傷，卻找不到兇手成為懸案，為了緬懷家人及心志相同的228受難者，慈林基金會自2006年起，每年228紀念日，都會在安葬林家祖孫的慈林紀念林園舉行追思紀念活動。

今年的追思紀念會，除林義雄，總統府秘書長陳菊、前農委會主委林聰賢、立委陳歐珀、前宜蘭縣長劉守成及宜蘭市長江聰淵等人均有出席，儀式一開始眾人先合唱「無情的風雨」、「我的邦妮」及「台灣翠青」等詩歌，再獻花、獻文，最後紛至林家祖孫墓前獻花致哀，場面肅穆、莊嚴，紀念儀式結束後，林義雄也向參與者握手致謝。

林義雄受訪時說，謝謝大家參與，追思會相當順利；被問到對朱立倫願重啟核四有何看法，他說，早上在台北都講過了，至於總統大選，他則說，已經退休了，不談這些事了，應該讓其他政治人物去談。

陳菊受訪時指出，很多年沒來林家墓園，因為過去12年在高雄，加上高雄是228重傷的地方，所以每年這個時間幾乎都在高雄，沒有機會回來，今年回來發現很多樹木都長高了，林家墓園依舊存在，她強調，228與林宅血案都是台灣的歷史悲劇，希望未來別再重演。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/