議員直言討厭政治：但面對中共我們就快沒時間了

2019-02-28 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來加大打壓台灣的力道，不僅派共機、軍艦擾台的次數變多，今年初中國國家主席習近平更在「告台灣同胞書」中，明確提及不放棄以武力統一台灣。對此，桃園市議員王浩宇感嘆，其實自己很討厭政治，「但面對中共，我們就快沒有時間了，煩歸煩，還是得守住台灣。」

「你們討厭政治，做為一個政治人物，其實我也很討厭。」王浩宇以此為題在臉書表示，誰不想下班翹著腳看電視、吃冰棒、打電動，過無憂無慮的生活？誰想要得罪中壢（王浩宇選區）超多的深藍選民，去管這些吃力不討好的事情？

「但面對中共，我們就快沒有時間了。」王浩宇指出，我們習慣享受的民主與自由，很有可能有天突然就消失，臉書登不上了、電視只剩中國《央視》跟《中天》；新疆、西藏的集中營，成為台灣街頭的風景，我們的孩子得接受洗腦教育，別著紅領結高喊習主席萬歲，升的是五星紅旗。

王浩宇也強調，煩歸煩，他還是得帶頭關心，「只希望在這一代，我們還守得住台灣。」網友也留言「如果真有這天，就開戰、不避戰！」、「謝謝王議員為台灣處境憂心，為台灣努力～」、「只要快到選舉了，就會出現很多投機之徒開始拿統獨問題來騙選票了，台灣的選票跟良知真廉價。」。

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