柯文哲：加害者究責等轉型正義工作停滯不前

2019-02-28 15:46

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件今天屆滿72週年，台北市長柯文哲下午出席在二二八和平公園舉行的中樞紀念儀式致詞表示，過去30多年來，政府針對二二八事件及其後的白色恐怖所進行的道歉、追思、立碑、回復名譽、賠償、歷史與人權教育、檔案公開、書信返還等，做了不少事，但是包括事件真相，加害者的究責、威權象徵如何處理等等，因擔心社會分裂，使得許多人不想碰觸這個問題，也讓轉型正義的工作停滯不前。

柯文哲說，二二八事件是台灣現代史的重大事件，也是延續多年的島嶼傷痛，我們每年在這裡追思紀念，不只是緬懷逝去的英靈與無辜的犧牲者，也是為了撫慰受難家屬多年的悲痛。

他表示，今天是二二八事件72週年的紀念日，但許多受難家屬的心情依然是百感交集，二二八事件是許多人不能訴說的創傷，一輩子的承擔。

柯文哲表示，逃避無法解決問題，和平對話，追求真相、檢討究責，不是為了報復，而是避免再犯同樣的錯誤，這也是我們每年聚在這裡紀念二二八的真正意義。

他指出，二二八是台灣人民共同的苦難，追思紀念，就是希望後代的子孫不再受此苦難。數百年來，台灣不斷面對世界的挑戰，但每一次的挑戰、苦難、受挫，都為這塊土地人民的英勇，寫上壯烈的歷史篇章。而每一段光榮或悲傷的歷史，都在考驗島嶼的子民，如何寬容對待、如何擁抱和平與愛。

柯文哲表示，台灣是一個移民社會，新舊群體在接觸的過程中，不可避免的會遭遇衝突，但也正因為移民社會的包融與開放，才讓台灣至今還在不斷的成長茁壯，受到世界各國刮目相看。

他說，台灣是我們的家，過去發生在這片土地上的事情，都是我們的共同記憶。

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