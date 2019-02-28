韓國瑜選總統鬆口？盧秀燕：請大家給空間及時間

2019-02-28 13:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄市長韓國瑜對2020選總統有鬆口，台中市長盧秀燕今天受訪時表示，請大家給韓國瑜一點點空間與時間去思考，他一旦做了決定，應該會跟大家做報告；至於國民黨總統初選方式雖定，但對徵召有所保留，盧秀燕表示，一個政黨為了追求順利，打選戰的過程中會不斷地去調整。

高雄市長韓國瑜在新加坡面對媒體詢問是否參選2020選總統有所鬆口，盧秀燕今天受訪時表示，大家應給韓市長一點點空間與時間去思考，韓國瑜一旦做了決定，應該會跟大家做報告。

盧秀燕表示，最重要的是，國民黨一定要找出國家正確的領導人及領導方向，如此一來，國家才會有前途、才會有希望、才會進步。

至於國民黨總統初選敲定「73制」，但又不排除二階段徵召，盧秀燕表示，國民黨是一個非常有組織、有意識的政黨，既然經過黨內最高民意機構中常會通過此辦法，所有的黨員都會遵守。

她表示，相信黨員會智慧地選出一位最有國家領導方向，同時最能勝選的候選人。

國民黨主席吳敦義提到不排除徵召，她認為，一個政黨為了追求順利，打選戰的過程中會不斷地去調整，也因此在這個過程當中，要選出有理念的候選人，又要能夠打贏選戰，任何選戰方式的調整都有可能性。

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